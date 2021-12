PETTUMUS? Liverpooli fännidel tulebki jõulud veeta pereringis 

„Oleme teadlikud, et kahe matši ärajätmine valmistab poolehoidjatele pettumust ning mõistame nende pahameelt pühade ajal – fännid ootasid neid mänge. Kuna turvalisus on kõige tähtsam, tuleb kahjuks mõnikord teha edasilükkamised viimasel hetkel. Juhatus leidis, et Leedsil pole võimalik kohtumises osaleda, sest mitu nende mängijat on koroonaviiruse, vigastuste või haiguse tõttu väljas. Klubi treeningväljak on samuti suletud,“ teatas meistriliiga juhatus Sky Sportsi vahendusel.