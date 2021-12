SILDARU, KES? Eestile ei ennustata jätkuvalt ühtegi Pekingi medalit 

Gracenote uhkustab enda virtuaalse medaliennustuse kodulehel, et võtab oma prognoosides arvesse viimase nelja aasta võtmevõistluste värskeimaid tulemusi. Näiteks võrreldes kuu aja taguse ajaga ootab statistikaagentuur, et Rootsit ootab ees nelja medali võrra rõõmsam reis Pekingisse – seda siis värskemate murdmaa- ja laskesuusa MK-etappide tulemuste põhjal. Lisandunud on üks kuld, üks hõbe ja kaks pronksi ehk kokku peaks meie ülemerenaabrid tulema Hiinast tagasi 21 medaliga.