TORM KOGUB HOOGU: Guardiola soovitab streiki, Conte siunab Premier League’i 

Inglismaa jalgpalli üks kõige pühamaid traditsioone, Boxing Day ehk teise jõulupühaga algav tihe mängudegraafik pole kunagi olnud nõnda tõsise löögi all. Ühest küljest jagab vutipühale hoope koroonaviirus, teisest saab see kriitika turmtuld treenerite ja mängijate käest – aga Premier League raiub, et mängud peavad kindlasti toimuma.