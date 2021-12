Jalgpallistaari koera üles leidnud räppar saab kohtu korraldusel piraka vaevatasu 

Tuli välja, et ei maksnud ja see ei mahtunud räpparile hinge. Ta nõutas õigust Los Angelese kohtust ning nüüd on tulnud otsus: Sturridge peab Washingtonile maksma koera leidjale 30 000 dollarit (26 454 eurot) ning tasuma ka kohtukulud suuruses 85 dollarit (75 eurot).

Räppar oli kohtuotsusega mõistagi rahul ja ta avaldas lootust, et Sturridge seda edasi ei kaeba.

„Ma olen selle eest võidelnud üle aasta, ma ei suuda uskuda, et see on läbi. Kui me koera leidsime, arvasin, et mu elu läheb paremaks," tunnistas Killa Fame.

Sturridge, kes praegu mängib jalgpalli Austraalia kõrgliigas, pole öelnud, mida kohtuotsusest arvab ning kas kavatseb selle edasi kaevata.