VIDEOD | 163kilosest noorkorvpallurist on saanud Youtube'i sensatsioon – kuid lisaks suurele kerele on ta ka tõsine mängumees! 

Keskkoolipäevil mängis Williams ka Ameerika jalgpalli, mis tema suure keha kohta on ehk loogilisem valik, kuid et talle on antud ka pikkust nii palju kui 2.13, keskendus ta üha enam korvpallile. Kuna keskkoolis näisid ülejäänud mängijad tema kõrval päkapikkudena, sai ta mõnuga mürada ning pälvis ka mitmeid individuaalseid auhindu. Sealjuures ei ole Williamsi trumbiks üksnes korvi all kaasmängijate kõhuga eemale nügimine, vaid tal on ka kassilikult pehme viskeliigutus ning suurepärane platsinägemine, mis lubab tal kaaslastele jagada kavalaid ja mõõdetud sööte. Ühesõnaga: oskuste poolest tõeline täbapäevane tsenter.

Williamsi stiilinäiteid:

Nüüdseks on Williams jõudnud otsaga ülikoolikorvpalli, mida mängib New Yorgi St John Fisher kolledžis. Kuigi seal pole tema statistilised näitajad veel samaväärsed keskkooli omadega, tunneb ta end ka seal mäng-mängult üha kindlamalt ja pakub sooritusi, mis panevad asjatundjaid ahhetama. Näiteks korvpalliajakirjanik Billy Heyen säutsus Twitteris: „Connor Williams on üks andekamaid korvpallureid, kelle tegemisi ma olen kajastanud. Ta on ka suurepärane kutt, kes väärib üksnes armastust ja austust. Hea on näha, et see on enamasti nii ka olnud.“.

Noor mees ise hoiab siiski jalad maas ning annab endale aru, et väikesest koolist (St John Fisheri kolledž mängib USA üliõpilaskorvpalli tugevuselt kolmandal liigatasandil) pole tal võimalik sinilindu püüda ning profikorvpalluri karjäärist, rääkimata NBAst, ta ei unista. Tema eesmärk on saada ülikoolist kätte küberturbe kraad ning kossumäng on tema jaoks lihtsalt lõbus kõrvaltegevus.

Nagu Williams on märkinud, meeldib talle skoorimise asemel pigem sööta ning ta ootab ka kaasmängijatelt, et need palli rohkem liigutaksid, selle asemel et seda iga hinna eest ise korvi punnitada.