Miks mängitakse Inglismaal teisel jõulupühal jalgpalli, samal ajal kui muu Euroopa puhkab? 

Kui mujal Euroopas saavad jalgpallurid jõulude ajal enamasti nautida puhkust (vaid Belgia kõrgliigas on sauti teisel jõulupühal mängupäev – toim), siis Inglismaal on see vastuoksa üks aasta tihedamaid perioode. The Sun võttis selgitada, miks see nii on.