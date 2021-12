VAR LAIENDAB HAARET: maandumisel petmist harrastavad suusahüppajad peavad oma pahast kombest loobuma 

Kui jalgpallis vaadatakse VARiga üle vaieldavad olukorrad, siis suusahüpetes hakkab asi välja nägema nii, et iga hüppaja sooritus vaadatakse kohtunike poolt videost üle ja selle põhjal saabki ta oma stiilipunktid. Praegu jagavad viis kohtunikku punkte n-ö reaalaja hüppe põhjal ja kuigi viiest parim ja halvim hinnang lahutatakse, ei ole selline hindamine siiski piisavalt objektiivne, kuna osavamad mägedekotkad suudavad maandudes pettust teha ehk jätta sellest esmapilgul parema mulje, kui tegelikkuses oli.

„Meie saame telerist täieliku ülevaate ja näeme, mis on kena [maandumine] ja mis mitte, ning peame sageli kohtunike stiilipunkte nähes kukalt kratsima. Nii et on tõepoolest aeg kohtunikekabiini ekraan paigutada,“ kiidab NRK suusahüpete ekspert Anders Jacobsen uuenduse heaks.

Hüppekohtunikud jälgivad sooritusi oma tornist, kuid see asub maandumisnõlvast, eriti suurtel mägedel, kaugel ning sestap on eksimused lihtsad tulema. „Me saame hinnata vaid seda, mida sealt näeme,“ tõdes norrakast hüppekohtunik Tom Normann.

FISi võistluste direktor Sandro Pertile usub, et VARi lisandumine teeb võistlused ausamaks. Asja idee on selles, et iga kohtuniku juures on ekraan ning kohtunik saab sealt maandumise uuesti üle vaadata, enne kui oma stiilipunktid annab.

VARi katsetati esimest korda tänavusel Klingenthali MK-etapil. Testimine jätkub ning lõpuks tahab FIS jõuda sinna, et sellest saaks kohtunike jaoks abimees võimalikult paljudel MK-sarja võistustel.

Suusahüppajad, norrakad vähemalt, tervitavad samuti uuendust. Näiteks Halvor Egner Granerud meenutas, kuidas jäi kohtunike vale otsuse tõttu ilma 2019. aasta Sapporo MMi medalist ning tema sõnul on väga hea, kui maandumise hindamine tehakse nii ausaks kui võimalik.