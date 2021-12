HÄSTI! Kelly Sildaru teenis X-mängudele teisegi kutse 

X-mängudele pääsevad vaid parimatest parimad ehk igale alale pälvivad koha vaid kaheksa sportlast. Kes jõuab X-mängudel esikolmikusse, või arvestada sellega, et kutse on olemas ka järgmiseks aastaks, ülejäänud pääsmed jagatakse välja varasemate aastate tulemuste ja tänavuse hooaja põhjal.

Kuna Kelly Sildaru mullustel X-mängudel Big Air soojendusel kukkus ja võistelda ei saanudki, siis sedapuhku talle otsepääsmeid ei jagunud. Aga et Sildaru kuulub siiski vigursuusatamises absoluutsesse maailma tippu, siis kutseteta ta ei jäänud: kui juba varem oli tal olemas koht rennisõidus, siis nüüd on kindel, et eestlanna pääseb peale ka pargisõidus, milles ta võitis tänavu Stubai MK-etapi.