Saksa kahevõistlejaid abistav eestlanna: süda värises sees, kui esimest korda päriselus suusahüppeid nägin 

Korvpallisõbrad tunnevad Liisit kui Eesti koondise endist tagamängijat. Suusahüpetest teadis ta enne vaid nii palju, kui telekommentaatorid olid ülekannete ajal rääkinud, murdmaasuusad see-eest on ta lapsepõlvesõbrad. „Olen pärit Lõuna-Eestist, veetsin talved murdmaasuuskadel. Olen metsa all mitukümmend paari puusuuski ära murdnud suusahüppeid tehes. Alles eilegi (19. detsembril – toim) käisin suusatamas, seda teen hea meelega siiani nii palju, kui on võimalik,“ jutustab ta WhatsAppi vahendusel päev enne jõuludeks kodumaale reisimist.