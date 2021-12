Aafrikast? Järelikult kiire ja tugev 

Võib ju vastu väita, et tumedanahalised mängijad ehk ongi keskmiselt valgetest kiiremad ja füüsilisemad. Vaadake kasvõi olümpiamängudel 100 meetri jooksu finaliste! Eestis tundub see mõnes mõttes isegi loogiline: tumedanahaliste mängijate puhul on üldjuhul tegemist proffidest leegionäridega, kes peavadki olema keskmisest kohalikust mängijast paremad. Millegipärast ei jää aga neist rääkides sageli kõlama tehnika või oskused, vaid hoopis kehalised omadused. Ja nagu eelmainitud Senegali ja Poola mängu eksperiment näitas: sama kohtumist nahavärvi tajumata vaadates jääb inimestele mängijatest erinev mulje.

Hea uudis on aga see, et alati ei ole see sugugi nii. Sirvisin huvi pärast Paide Linnameeskonna pressiteateid, mis on tehtud tumedanahaliste mängijatega lepingu sõlmimisel – klubi spordidirektor Gert Kams on nendes rohkem rõhutanud mängijate head tehnikat, taipu ja iseloomu kui füüsilisi omadusi.

Skauting ja mängijate arendamine saavad olla veel paremad

Uurimuses tuli Gregory muu hulgas välja ka teooriaga, et mängijate rassiline kuuluvus mõjutab päris palju ka seda, kuidas neid noorena skauditakse ja kuidas treenerid neid kasutavad ja arendavad. Gregory sõnul on olemas kindlad positsioonid, kus on selgelt näha kalduvust ühe või teise nahavärviga mängijate poole – näiteks ääremängijate puhul on tumedanahaliste mängijate esinemine keskmisest suurem, keskpoolkaitsjate puhul aga tohutult palju väiksem. Gregory sõnul võib üks sellise lahknevuse põhjuseid peituda selles, et ka noortetreeneritel on olemas eelarvamused, mistõttu suunataksegi tumedanahalised mängijad eelkõige nendele positsioonidele, mis arvatakse nende füüsilistele omadustele sobivat. Väikest tumedanahalist poissi nähakse tavalisest sagedamini kiire ja füüsilise ründajana, valget poissi aga tasakaaluka ja rahuliku keskväljamehena.

Gregory tõi näitena välja Paul Pogba – maailma ühe parema keskväljamehe, keda kirjeldades tuuakse meedias eelkõige välja tema jõulisust ja kiirust, selle asemel et rõhutada prantslase platsinägemist, tehnikat ja sööduoskust.

Samasugune raamidesse asetamine toimub kindlasti ka skautingu puhul. Väga populaarse treenerisimulatsiooni Football Manageri andmebaasid mängijate kohta üle kogu maailma on väga põhjalikud ning lausa sedavõrd asjalikud, et neid kasutavad isegi Premier League’i klubid uute talentide leidmiseks. Hoolimata sellest, et igale mängijale seal antud oskused ja omadused tekivad üle kogu maailma sadade skautide hinnangu põhjal, on leitud, et ka seal tulevad sisse märkimisväärsed rassilised erinevused – 2019. aastal toodi näiteks välja, et Football Manageri koodi on sisse kirjutatud, et Aafrika riikidest pärit jalgpallurid saavad tõenäolisemalt madalamad hinded sellistes kategooriates nagu spordimehelikkus, professionalism ja lojaalsus, mis tekitas selge korrelatsiooni nahavärvi ja iseloomuomaduste vahel.

Ehk oleks selline arvutiprogramm, mis kaotab mängijatelt nahavärvi ja muud välised tunnused, skautidele hea tööriist? Mõistagi ei asendaks see oma silmaga mängijate nägemist, kuid oleks ilmselt aeg-ajalt hea viis, kuidas eelarvamuste ja stereotüüpidega võidelda – mängijaid nende segava mõjuta hinnata oleks ju ka neile kasulik.