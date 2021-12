STATISTIKA: enim arenenud laskesuusatajad on tundmatu rootslane ja elu parimat hooaega tegev tšehhitar 

Tulemusi ja MK-sarja punktitabelit vaadates oleks lihtne pakkuda naistest näiteks Elvira Öbergi ja meestest Sebastian Samuelssoni või Vetle Sjastad Christianseni, kuid põhjalikult laskesuusatamise statistikat koguva ja analüüsiva veebilehe Realbiathlon.com edetabel kõneleb sootuks muud keelt.

Meestest troonib vastavat pingerida (seal on sportlased, kes osalenud vähemalt kuuel individuaalsel võistlusel; teatevõistlusi ei arvestata) rootslane Malte Stefansson ja naistest tšehhitar Jessica Jislova.

On täiesti mõistetav, kui 21aastase Stefanssoni nimi ei ütle teile midagi, sest ta on tänavu teeninud vaid ühe MK-punkti, kui vinnas end Hochfilzenis sprindi 53. kohalt jälitussõidus 40ndaks. Ent Realbiathlon koostab iga sportlase kohta spetsiaalse valemi abil üldise esituse skoori (selle täpsema põhimõtte kohta saab lugeda siit) ning Stefansson on seda parandanud kõige rohkem ehk 0,63 pügala võrra. Tema praegune näitaja on 0,07.

Rootslane Malte Stefansson on meestest kõige rohkem juurde pannud. Foto: AFP / SCANPIX

Suusakiiruse, tabavuse ja tiirus tegutsemise kiiruse andmed on teisendatud ühtseks Z-skooriks, mis näitab, kui palju erineb vaatlus keskmisest. Näiteks kui vaatluse Z-skoor on 1,0, on see tulemus ühe standardhälbe kaugusel keskmisest. Z-skoorid võivad olla positiivsed või negatiivsed ning kui Z-skoor on positiivne, on vaadeldavad andmed üle keskmise, mis laskesuusatamise statistika puhul tähendab halba (sportlane on esinenud kehvemini kui keskmine MK-sarja atleet).

Stefanssonile järgnevad enim arenenud meeste edetabelis 25aastane ukrainlane Anton Dudtšenko (areng 0,50 punkti), kes hoiab MK-sarjas 81 punktiga 37. kohta, ja 29aastane leedulane Vytautas Strolia (0,42), kes tegi Hochfilzenis elu parima tulemuse, kui saavutas sprindis 12. koha. MK-sarja kokkuvõttes paikneb ta 106 punktiga 30. real.

Võrreldes eelmise hooajaga on oma üldise esituse skoori parandanud 29 meest ning kahel on see jäänud täpselt samaks. MK-sarja üldliider Emilien Jaqcuelin on arenenud 0,14 punkti võrra, mis annab vastavas edetabelis 19. koha. Tiitlikaitsja Johannes Thingnes Bö seevastu on 0,22 punktiga taandarenenud (47. koht). Ükski eestlane edetabelis välja toodud 59 mehe sekka ei mahu, mis on halb märk.