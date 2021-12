Evans: võin olla vanim ja kogenuim, aga Toyotas see ei loe 

Esiteks ei osale kaheksakordne maailmameister Ogier enam kõikidel rallidel, teiseks algab WRC-sarjas hübriidautode ajastu. „Arvan, et järgmise aasta tiitlilahing tuleb väga lahtine. Meistrivõistlustel on mitu väga kiiret sõitjat ning seoses hübriidtehnoloogiaga on väga palju teadmatust,“ sõnas waleslane väljaandele Autosport. „Parima auto arendamine võib osutuda väga keeruliseks. Näis, mida uus aasta toob.“

„Võin olla vanim ja ilmselt kõige kogenum, aga teame, et Toyota tiimi struktuur on väga võrdne. Ühtki sõitjat ei kohelda eriliselt, mis on minu arvates parim viis. Saame kõik väga hästi läbi. Hea on seegi, et Seb on jätkuvalt asjaga seotud ja saame asja arutada nagu sel aastal,“ lisas Evans.