VINGE: Keiso Pedriks sprintis Pärnus Eesti rekordi. "Esimene jooks on alati ligadi-logadi!"

Pedriksi vinge sooloetteasteni kehtis tippmark 7,74, mille oli eelmisel aastal samas paigas jooksnud Karl Erik Nazarov. „Arvan, et minu tänast tulemust ei oodanud paljud, aga meie Andreiga (treener Nazarov - D.T.) olime sündmustega kursis,“ rääkis isiklikku rekordit kümnendikuga parandanud Pedriks ja lisas, et on trennis isegi kiiremalt liikunud.