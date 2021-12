GALERII | Novosjolovit ei aidanud ka särgi närimine – vibusportlastest õde-venda rippusid end jõuluturniiri esikohale! 

Järjekorras 16. spordikuulsuste jõuluturniiri esikoht jäi sedapuhku ühte perekoda: noored vibusportlased Lisell ja Robin Jäätma tõestasid, et nende ala nõuab niivõrd mitmekülgset ettevalmistust, et tänu sellele saab koha kätte näidata kasvõi olümpiavõitjale enesele. Võit oli seda magusam, et veel viimase ala eel olid vibulaskjad neljandal kohal!