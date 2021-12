Klassikaline male oli alles algus, nüüd püüab Magnus Carlsen ühe hoobiga järgmist kaht kärbest 

Carlseni käes on praegu kõik kolm MM-tiitlit, ent neist kahe säilitamiseks peab ta järgmistel päevadel kõvasti vaeva nägema. Nimelt sai teisel jõulupühal Krakowis alguse kiir- ja välkmale MM. Kolme päevaga mängitakse Šveitsi süsteemis maha 13 vooru kiirmalet, seejärel kahel päeval Šveitsi süsteemis 21 vooru välkmalet.

„See on mulle väga oluline, et korraga oleks minu käes kõik kolm MM-tiitlit,” teatas ta VG-le Dubais pärast klassikalise male maailmameistriks kroonimist. 2014. aastal jõudis ta esimest korda selle saavutuseni ja 2019. aastal teist korda. Kuivõrd mullu jäeti koroonapandeemia tõttu MM ära, siis on ta kõiki autasusid hoidnud enda käes lausa kaks aastat jutti.