Esimesena Erikseni juurde jõudnud Taani koondislane meenutas ärevaid minuteid: „Kui kuulsin, et ta ei hinga, läks mul silme eest mustaks." 

Taani koondisest ilmub peagi dokumentaalfilm „Rahvuskoondise kulisside taga”, kus Maehle neid minuteid detailselt kirjeldas. Ta tunnistas, et need mõjusid lausa tundidena. Esmapilgul arvas 24aastane vasakkaitsja, et Eriksen lihtsalt komistas, aga sai koheselt aru, et asi on palju hullem.