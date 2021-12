Vormel 1 mehaanik töö pahupoolest: „Need, kes ei lähe valuvaigistite teed, valivad alkoholi.”  

„Need, kes ei lähe valuvaigistite teed, valivad alkoholi,” tõdes anonüümne vormel 1 meeskonnaliige saates Motorsport-Total. Kuigi kuninglik vormelisari paistab glamuurne ja luksuslik, siis garaažides töötavad inimesed on viidud viimase piirini.

Nimelt oli kalendris tänavu 22 võistlust, uuel aastal sõidetakse võidu lausa 23 etapil. Halvimal juhul toimuvad etapid kolmel nädalal järjest. „Puhkamiseks pole aega ja igasugune vastupidavuse piir on saavutatud,“ jätkas mehaanik. „Võistluste eel töötame kolmapäevast pühapäeva õhtuni iga päev vähemalt kaksteist tundi. Mõnikord sa ei leia isegi lõuna söömiseks poolt tundi. Ja töö algab hetkest, kui astud lennult maha, sealjuures pressitakse meid turistiklassi, kus magamine pole võimalik.“

Anonüümse allika sõnul töötavad mehed tablettide peal. "Kõige lihtsam lahendus on end valuvaigisteid täis pumbata, et suudaksid jätkata,“ lisas ta. „Võistlustega kaasnev pinge pluss väsimus loob boksides päris mürgise atmosfääri.“

Ootamatult leidis ta koroonaolukorrast positiivset, sest isolatsiooninõuete tõttu said vormel 1 meeskondade töötajad esmakordselt elada ühekohalistes tubades. „Võimalik, et meil oleks parem töötada vormel 2 või vormel E sarjas. Teeniksime natuke vähem raha, kuid samas ka reisiksime poole vähem,” sedastas mehaanik.

Ta tunnistab, et ka palgad pole viimase 20 aasta jooksul sisuliselt tõusnud ja vaevalt see juhtub ka tulevikus. „Eelarve piirangute tõttu hoiavad meeskonnad kulutusi all. Kuid kõige enam aitaks meid, kui vormel 1 juhid näitaksid üle natuke empaatiat,“ võttis ta seisu kokku.