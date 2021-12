Jüri Vipsi võimalus? AlphaTauri esisõitja soovib tiimist lahkuda 

Gasly pääses 2019. aasta esimeses pooles Red Bulli vormeli rooli, kuid mehe tulemused võrreldes tiimikaaslase Max Verstappeniga jäid kahvatuks ning prantslane pagendati hooaja teiseks pooleks meeskonna sõsartiimi Toro Rosso (praegu AlphaTauri), kus sõidab siiani. Tänavu tõestas aga 25aastane piloot, et on jalad alla saanud, sest ta kogus 110 ja tema meeskonnakaaslane Yuki Tsunoda vaid 32 punkti.

Uuel aastal jätkab Gasly AlphaTauris, kuid GPFansile antud intervjuus tõdes prantslane, et alates 2023. aastast tal seal sõitmise vastu huvi puudub ja ta sihib Red Bulli naamist. „Ma ei tea, mis on nende plaan, aga nende sõnul olen üks valik 2023. aastaks,“ ütles ta.

Gasly sõnul algavad peagi lepinguläbirääkimised ja kui Red Bull teda ei soovi, siis sooviks ta liituda mõne muu tipptiimiga. Ideeliselt tähendab see, et alates 2023. aastast jääks AlphaTaurisse vaba sõitjakoht, kuhu üks tugev kandidaat oleks Jüri Vips.

Prantslase esimene valik oleks Max Verstappeni tiimikaaslaseks pääsemine. Praegu on selles rollis mehhiklane Sergio Perez, kelle kontraht päädib järgmise aastaga. „Mu järgmine samm on väga oluline. Pean aru saama, milline on Red Bulli vaade järgmiseks kaheks hooajaks. Olen olnud nendega seotud kaheksa aastat, mis on päris pikk aeg. Pean aru saama, kuidas nad soovivad edasi liikuda ja mõtlema oma karjäärile,“ lisas ta.

„Olen siiani väga noor, 25, ja olin MM-sarja üheksas mees. Kaheksa minu ees olnud pilooti sõitsid neljas parimas tiimis. Mul on väga oluline näidata, et kui kuskil seal tekib vaba koht, siis ma oleksin neile ilmne valik. See on see, mida üritan praegu teha,“ selgitas Gasly.