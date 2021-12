„KOLMAS POOLAEG” | Eesti jalgpalli tulevikulootus ja tema vutiajakirjanikust isa karmist konkurentsist Itaalias: „Rasketel hetkedel oleme rääkinud ka tagasitulemisest." 

Andreas mängib igapäevaselt SPALi U18 meeskonnas ning on Itaalias oma vanuseklassi liider. Ta on suvel Euroopa meistriks kroonitud jalgpalliriigis veetnud kümme kuud ja praegu paistab kõik väga hästi, aga mõistagi on sel teel olnud ka raskemaid hetki. Nendest Andreas ja Andres ilma valehäbita räägivadki.