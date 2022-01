Miks on Eesti korvpalliasjatundjad klubide ja koondise osas nii kriitilised? „Kui läheb hästi, siis saad korra kiita, ülejäänud aja tuleb solki.“ 

„Ma olen nii harjunud sellega, et nagunii pannakse puid alla. Isegi kui võidad, siis see pole midagi, sest edu võetakse loogilisena. Ma arvan, et peamine on see, et üldse räägitakse, isegi kui seda tehakse virisemise vormis. Eks see on veidi sado-maso tunne, aga sedagi peab oskama nautida. Tartu puhul oli karikavõidu rõõm seda magusam. Kui sind tambitakse mutta ja tuled s**ast välja, siis on rõõm seda suurem,“ tunnistab igapäevaselt Tartu Ülikool Maks & Mooritsa kossusatsi vedav ning iga kahe nädala tagant Delfi saates „Pihtas Põhjas“ korvpalliasju arutav Janar Talts.