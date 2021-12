HÄVITUSTÖÖ: Kalev/Cramo viskas Viimsist peaaegu kaks korda rohkem punkte 

Poolaja järel oli külalismeeskonna edu 50 : 27, seejärel võideti kolmas veerandaeg lausa 25 : 9.

Kalev on liigatabelis seitsme võidu ja ühe kaotusega kolmas. Juhib 13 mängust 12 võitnud Riia VEF, teine on Ventspils (üheksa võitu, üks kaotus). Viimsi on neljas (kümme võitu, kaks kaotust).