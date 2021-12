VIDEO | Pöörase mängu kokku pannud James ja Westbrook liitusid eksklusiivse seltskonnaga 

Nimelt pole juhtumid, kus ühes mängus saavad endale kolmikduubli kaks sama meeskonna mängijat, kuigi tavapärased. NBA ajalugu teadis varem vaid tosinat sellist paari: esimest korda said samas mängus kolmikduubliga maha 1958. aastal Boston Celticsi mängijad Bob Cousy ja Tom Heinsohn; viimased, kes tegid selle tembu enne Jamesi ja Westbrooki, olid aga tänavu veebruaris Miami Heati ässad Bam Adebayo ja Jimmy Butler (viimaste jaoks oli see muuseas teine ühe mängu kolmikduubel). Tõele näkku vaadates oli ka James juba korra varem sellesse seltskonda murdnud: kolm aastat tagasi tegi ta samas mängus kolmikduubli koos oma toonase meeskonnakaaslase Lonzo Balliga.

Russell Westbrook on aga tõeline kolmikduublite spetsialist ning tema jaoks oli tegemist lausa 191. kolmikduubliga. Rocketsi vastu kogus mees 24 punkti, 12 lauapalli ja 10 resultatiivset söötu.

Võidule vaatamata on Lakersi seis NBA läänekonverentsis üsna hapu, sest nende üldine saldo on 17 võitu ja 18 kaotust, mis annab vaid seitsmenda koha, ehk praeguse seisuga nad otse play-off'idesse ei pääseks. Samas käib tabeli selles osas väga tihe rebimine, sest viiel klubil on võite 17 või 16.