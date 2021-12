Saskia Alusalu: sellest, kuidas välja tulla rollist, mis on olnud kogu su elu ja võtta endale mingi muu roll, võiks kirjutada terve triloogia 

„Sellist hetke pole kordagi olnud, et mõtlen: Pekingi olümpia on tulemas ja et siis kuidagi sees kihvataks, et miks mina seal pole,“ rääkis Alusalu läinud pühapäeval Valgas, kus oli esindanud talisportlasi traditsioonilisel spordikuulsuste jõuluturniiril. „Loomulikult olen ma ülitänulik selle teekonna eest, mis mul oli võimalik teha, aga ma saan aru, et see ei kandnud mind enam. Eriti praeguse maailmakorralduse juures, kus istud lihtsalt mingis hotellis kinni. Ei!“