INTERVJUU | Laskesuusaliidu president Eesti meistrivõistluste nukrast olukorrast: peatreener on nii otsustanud, usaldame teda 

Tänaseid ja eilseid Eesti meistrivõistluste protokolle vaadates avaneb nukker pilt: sisuliselt kõik mehed saavad medali ja naiste pronkse polegi kellelegi anda, sest pool koondist on hoopis treeninglaagris. Mis te arvate sellest?

Käimas on olümpiahooaeg ja koondise prioriteedid on sellele suunatud. Kui koondise peatreener on otsustanud, et hetkel on oluline olla Austrias mäestikus treeninglaagris selleks, et olümpiamängudel ja järgmisel kahel MK-etapil hästi esineda, siis see tingib tänase situatsiooni. Me kõik sooviksime näha Eesti meistrivõistlustel kõiki sportlasi stardis, aga täna on olümpia tõttu selline seis.