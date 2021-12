Mbappé, Pogba, Modrić, Bale – terve plejaad superstaare võib uuel aastal üleminekutasuta klubi vahetada 

Nende enam kui pooletuhande vabaagendiks saava jalgpalluri seas on ka tõelisi superstaare ning toome mõned nimed siinkohal välja.

Paul Pogba. Mbappé koondisekaaslane pole Manchester Unitediga uue lepingu osas kokkuleppele jõudnud ning nii ootavat PSG ja poolkaitsja endine koduklubi Torino Juventus juba ukse taga, et uuel aastal Pogbat enda ridadesse meelitama hakata.

Luka Modrić. Juba 2012. aastal Madridi Reali siirdunud Modrićist on saanud Realis tõeline ikoon, kuid samas on selge see, et oma 36 eluaasta juures võib Real lasta tal sooja käepigistuse saatel minna. Võimalikest uutest kosilastest pole siiski veel palju teada.

Gareth Bale. Walesi talisman lõi Realiga käed aasta pärast Modrićit, kuid erinevalt horvaadist on Real soovinud teda juba mõnda aega maha parseldada. Paraku on klubi nõutud üleminekutasu ja Bale'i enda palgasoov sellised, et kui eelmise hooaja laen Tottenhami välja arvata, siis keegi Bale'i palkamisest erilises vaimustuses pole olnud. Nüüd enam üleminekutasus küsimust poleks, ent poolkaitsja enam kui 770 000 euro suurust nädalapalka ilmselt ikka keegi enda kanda võtta ei tahaks. Seega võib juhtuda ka nii, et mees lõpetab 32aastaselt karjääri sootuks ja asub hoopis täie rinnaga golfi mängima.

Hugo Lloris. Prantsusmaa koondise puurilukk on Tottenhami väravasuul seisnud juba kümme aastat, kuid nüüd saab leping läbi ning ei klubi ega mängija pole avaldanud, kas üheskoos plaanitakse veel mõnda aega edasi minna. Lloris sai hiljuti 35aastaseks ehk väravavahina võiks tippkonkurentsis tegutseda veel mõnda aega.

Antonio Rüdiger. Londoni Chelsea ja Saksamaa koondise keskkaitsja on oma 28 eluaastaga kindlati nõutud sihtmärk ning nii Madridi Real kui ka Müncheni Bayern näeks teda rõõmuga enda ridades. Et Rüdiger pole Chelseaga lepingut pikendanud, siis on tõenäoline, et Londoni klubist ta suvel ka lahkub.