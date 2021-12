GALERII | Aasta sportlasteks valiti Mägi ja Lehis! 

Rasmus Mägi: „Soovin kõigile noortele, kes on oma teed veel alustamas, just omal rajal püsimiseks üksjagu kanget kaela. Mul on olnud eriline privileeg olla nii mägi, aga samal ajal seda mäge ka vallutada. Ja soovin tänada kõiki, kes on mind sel teekonnal saatnud ning abistanud. Tagasivaade ka praeguselt platoolt on juba märkimisväärne. Aitäh ja näeme jälle!“