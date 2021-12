Jaan Kirsipuu: võib rahul olla, et meil on palju rattureid profileeris 

„Tuli juunioride MMilt pronks, mis on väga kõva sõna. Selliseid medaleid tuleb üks üle 20 aasta. Selles mõttes võib väga rahule jääda. Nüüdseks on teada, et Madis Mihkels sõidab järgmisel aastal Rein Taaramäega ühes tiimis. Ka Taaramäel oli väga hea aasta: Vuelta etapivõit ja liidrisärk. Martin Laas ja Mihkel Räim said mõned võidud. Võib rahul olla, et meil on palju sportlasi profileeris. Nüüd ootaks, et samad noored, kes on sinna pääsenud, hakkaks tõsist tulemust tegema,“ lausus Kirsipuu auhinnagalal Õhtulehele.