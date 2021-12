KAHJU! Koroonaviirus kahandas noore Eesti suusahüppaja olümpiašansid miinimumini 

„Valu, pettumus, meeletu kurbus ja veel suurem koduigatsus on need sõnad, millega kirjeldaksin hetkeolukorda. Olin teel oma elu esimesele MK-etapile, kui tuli teade, et treeneri Covidi test on positiivne,“ kirjutas ta sotsiaalmeedias.

Bendi loodab pääseda veebruaris Pekingis toimuvale olümpiale, kuid see variant on nüüd vaid teoreetiline. Kuigi OM-norm on eestlannal täidetud, pääseb mängudele pingerea alusel.

Usutavasti on pileti kindlustamiseks tarvis teenida MK-sarjas vähemalt üks punkt, kuid järgmine MK-etapp toimub Saksamaal Willingenis jaanuari lõpus ehk olümpiakvalifikatsiooni silmas pidades liiga hilja. Kaks jaanuarisse planeeritud Jaapani MK-etappi on tühistatud. Ei saa välistada, et nende asemele tuleb veel midagi, aga kuulda pole olnud.