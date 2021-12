Kolmanda Kristjani koju viinud Rasmus Mägi mõtleb järgmisele põlvkonnale: „Kui saan nende arengusse kuidagigi panustada, siis olen valmis seda tegema." 

Kolmandat korda aasta meessportlaseks valitud 400 meetri tõkkejooksja Rasmus Mägi tunnistas pärast auhinna saamist, et tegemist on varasematest erilisema Kristjaniga. Seda lihtsalt seetõttu, et maailm on viimasel paaril aastal märkimisväärselt muutunud.