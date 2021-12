ÕL VIDEO | Otse-eetris krüptiliselt kõnelnud Irina Embrich teeb karjääri jätkamise või lõpetamise kohta sotid selgeks 

Kui Irina Embrich president Alar Kariselt aasta võistkonna Kristjani vastu võttis ja pärast minutilist aplausipausi mikrofoni taha astus, rääkis ta oma karjäärist minevikuvormis – selles võis näha vihjet, et pikalt loobumismõtteid mõlgutanud vehklemislegend ongi otsustanud maski varna riputada. Ometi lõpetas ta kõne lubadusega, et Pariisis näeme. Kuidas siis täpselt on?!