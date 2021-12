ÕL VIDEO | Emotsionaalne Katrina Lehis teest aasta naissportlase tiitlini: „Neid pisaraid on seal veel ja need pole need võidupisarad, mis täna tulid.“ 

„See on väga tore, et minu poolt hääletati. Isegi kui rahvas valis Anetti, ma mõistan. Selle Kristjani ümber käib ka natukene sporti. Ma ise olen jäänud ühe korra teiseks ja ma usun, et ta pole väga pettunud, sest meie põhilised lahingud käivad ikkagi radadel, väljakutel ja mattidel,“ sõnas Lehis, et kõik aasta parimate nimekirja pääsenud sportlased, ka kolmanda koha saanud maadleja Epp Mäe, on tänavu teinud suurepäraseid tulemusi. „Ma arvan, et nad on ka ise väga uhked oma saavutuste üle. Järgmine aasta on väga paljulubav.“