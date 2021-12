Tuntud ettevõtja ja Eesti parim hokimees pahandavad: see, et Kontaveitist ei saanud aasta naissportlast, on väga mannetu lugu 

„See, et Kontaveitist ei saanud aasta naissportlast on väga mannetu lugu,“ kirjutas Rahumägi eile õhtul Twitteris. „Inimene lõhub rekordeid aasta läbi, iga nädal. Kogu maailm istub televiisorite ees ja elab kaasa aga „võidab“ vehkleja. Pisike provints ei tunne oma maailma kangelasi.“

Esimese eestlasena maailma tugevuselt teise hokiliigasse KHL pääsenud Rooba vastas Rahumägile, et on temaga 100 protsenti nõus. „Nii nagu ei osata Anetti edu perspektiivi panna, ei osata ka läbi aastate parimate meeskonnasportlaste läbilööki sellel „konkursil“ hinnata…“ kirjutas hokiäss, kes sai hääli vaid jäähokiliidult ja mõnelt ajakirjanikult (EOK kodulehel on vaid rahvahääletuse seitse paremat, seal teda pole, kuid see ei tähenda 0 häält) ega pääsenud ühegi osapoole koondtabelis esiviisikusse ning jäi seega kokkuvõttes punktita.