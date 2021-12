Eelmisel hooajal Kalev/Cramos möllanud ameeriklane sai Austraaliast kinga enne, kui jõudis platsile 

Portaal news.com.au vahendab, et Thomas rikkus korduvalt lepingut ja Phoenixi käitumiskoodeksit. Mida see sisuliselt tähendab, pole uudises kirjas ning klubi keeldus täiendavatest kommentaaridest.

Fakt on igatahes see, et 19. novembril klubiga liitunud Thomas lahkub Melbourne'ist mänguvormi selga tõmbamata, kuigi Phoenix on pidanud neli liigamängu. Põntsu pani Thomasele seegi, et ta pidi vahepeal olema karantiinis, sest sattus teel Sydneyst Melbourne'i Covid-positiivse inimese lähikontaktseks.