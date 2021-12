Vahur Teppani Hiina-seiklus lõppes enne olümpiat: meil on teistsugune arusaam töö ja pereelu tasakaalust 

Põhjus on lihtne: ta ei soovinud teist aastat järjest sügisest kevadeni naisest ja pisikesest pojast eemal olla. „Kõik treenerid said märtsis koju. Nende retoorika oli, et olge palju olete, aga kui tagasi tulete, siis jääte lõplikult. Olgu siis kuus, seitse või kaheksa kuud, enne olümpiat koju ei saa,“ kirjeldas Teppan hiinlaste pakkumist.