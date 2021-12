Eesti suusahüppaja sattus MK-debüüdi asemel Sloveenias rangesse karantiini: nutsin eile iga natukese aja tagant 

Annemarii Bendi ei tohi järgmised kümme päeva sellest hotellitoast lahkuda, sest on lähikontaktne. Eilsed pisarad on täna asendunud naeratusega.

Suusahüppaja Annemarii Bendi (20) eilne päev võttis nii nukra pöörde, et ta valas Ljubljana lennujaamas liitrite kaupa pisaraid. „Valu, pettumus, meeletu kurbus ja veel suurem koduigatsus on need sõnad, millega kirjeldaksin hetkeolukorda,“ kirjutas ta eile õhtul Instagramis.