Raplamaa spordiliit jättis kuldse epeenaiskonna punktideta! „Meil siin on üldsegi üks vehkleja – riigikogu liige Heiki Hepner – ja vehklemine on jäänud meie jaoks väga kaugeks.“ 

Kui kõige rohkem kirgi on kütnud see, et kas aasta naissportlase tiitlit vääris ikkagi individuaalne olümpiapronks ja kuldse epeenaiskonna ankrunaine Katrina Lehis või vägeva aasta lõpu kokku pannud tenniseäss Anett Kontaveit, siis aasta meesssportlase ja eriti aasta võistkonna valikul ei tohiks eriti keegi küsimusi õhku visata: 400 meetri tõkkejooksja Rasmus Mägi vinge esitus olümpiafinaalis ja epeenaiskonna kuld on argumendid, millelele teistel raske midagi vastu panna. Kordame: iseäranis kehtib see epeenaiskonna kohta.