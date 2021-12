Miks algatas Kaspar Taimsoo ovatsioonid epeenaiskonnale? 

„Ei ole kahtlust ka [et epeenaiskond seda vääris]. Seda võib ilustada: olla juba nomineeritud koos olümpiavõitjatega on suur asi. Aga tegelikult nii ongi,“ selgitas Taimsoo, miks ta esimesena toolilt kerkis. „Kui ikkagi värsked olümpiavõitjad on saalis, siis nad väärivad iga tuge nii meilt sportlastelt kui ka Eesti ühiskonnas laiemalt. Ma tundsin, et see on ainuõige asi, mida tol momendil teha. Tihti seda ei tunnegi, aga praegu küll.“