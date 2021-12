VIDEO | Jalgpallistaar kimas mängule kollase traktoriga 

Pärast aastaid Hispaania (kelle eest tõmbas ta 24 korral selga ka rahvuskoondise särgi) ja Inglismaa meistriliigas siirdus 33aastane Costa läinud suvel tagasi sünnimaale Brasiiliasse, kus esindab nüüd Atlético Mineiro klubi. Kuigi mees on Atlético Mineiro särgis mänginud napilt neli kuud ja löönud 15 mängus neli väravat, on ta Mineiro rivistuses kroonitud juba Brasiilia meistriks ja karikavõitjaks. Varasemast ajast on tema kaukas aga näiteks ka Euroopa liiga võit ning kaks Inglismaa ja kaks Hispaania meistrivõistluste võidukarikat.