Norra suusaäss lubas, et joob end pärast piinlikku sõitu korralikult täis 

„Ostan homme tax-free kauplusest liitri alkoholi ning alustan aastat puhtalt lehelt ja peavaluga. Vot see seisab mul praegu ees,“ teatas ta võistluse järel Norra rahvusringhäälingule. „Mul on väga kahju, kuid pole üldse lõbus nii palju tappa saada. Kahjuks olen iseenda hale vari. Pean midagi ette võtma, et see p**k ei hakkaks mu ajudele.“