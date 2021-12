FOTO | Neli „argpüksi" murdsid Manchester City sisse ässa koju ja tungisid talle kallale 

Inglismaa meedia teatel uurib asja politsei ja Cancelo osalemine uue aasta esimesel päeval toimuvas City võõrsilmängus Arsenali vastu on kahtluse all.

27aastane äärekaitsja postitas endast pildi Instagrami, kus näitas näole tekitatud haavu. „Kahjuks ründasid mind täna neli argpüksi, kes tahtsid nii mulle kui mu perekonnale haiget teha. Kui sa osutad vastupanu, siis nii võib juhtuda. Ma ei tea, miks inimesed on nii kurjad. Kõige tähtsam on mu pere ja õnneks on nendega kõik hästi. Mu elus on olnud palju takistusi ja see on lihtsalt üks järjekordne, millest ma jagu saan. Püsin tugevana, nagu alati,” kirjutas Cancelo postituse juurde.