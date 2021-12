Tartu noorkorvpallur siirdub Itaaliasse, kus teine tartlane teda juba ees ootab 

20aastane ja 185cm pikkune mängujuht Peemot on sel hooajal meistriliigas saanud platsile väga episoodiliselt. Märksa kandvamas rollis on ta meeste esiliiga Tartu Ülikool/EVIKO võistkonnas, millel on kirjas kaheksa võitu ja kaks kaotust. Esiliigas on Peemot platsil käinud kaheksas mängus, teeninud peatreener Brian McCormickult mänguaega keskmiselt ligi 25 minutit ja visanud selle ajaga 16 punkti, võtnud neli lauapalli ja andnud 3,75 korvisöötu.

Patrik Peemoti sõnul tuli Itaalia variant õigel hetkel. „Sain võimaluse liituda Itaalias Livorno linnas Pallacanestro Don Bosco meeskonnaga. Kuna sel hooajal ei ole mul mänguliselt kõik nii hästi läinud, kui sooviksin, siis tundsin, et vajan keskkonna muutust ja sellisest võimalusest lihtsalt pidi kinni haarama. Loomulikult soovin ma Tartu meeskonnale edaspidisel hooajal edu ja hoian neile pöialt,“ sõnas Peemot

Toscanas asuva Livorno sadamalinna meeskond Basket Livorno on kirju ajalooga ning mänginud ka Itaalia kõrgliigas. Viimasel kümnendil on klubi tegutsenud madalamatel astmetel ja käesoleval hooajal hoitakse Serie C Toscana regiooni Gold A grupis nelja võidu ja nelja kaotusega kolmandat kohta. Peamiselt 2000. alguse sünniaastaga meeste võistkonnas on ka paar kogenumat kodumaist täiendust.

Pallacanestro Don Bosco Livorno tegutseb ka farmklubina 157 000 elanikuga Livorno linna teisele meeskonnale Libertas Liburnia Basket Livorno, mis mängib Itaalia tugevuselt teises liigas ehk Serie Bs ning hoiab seal kuue võidu ja seitsme kaotusega 7. kohta.