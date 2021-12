ÖÖD ON SIIN MUSTAD: õnnetus kahevõistluse MK-etapil sundis edasi lükkama suusahüppajate meistrivõistlusi

Esimesena lähevad sellises olukorras mõtted mõistagi koroonaolukorra peale – nakatumisnumbrid Eestis kasvavad ja ees ootab suuresti piirangutevaba aastavahetus. Jumal teab, mis kahe nädala pärast riigis viirusega seis on. Suusaliidus kahevõistluse ja suusahüpete eest vastutav Rauno Loit selgitas aga, et tulevikuprobleemi asemel on otsuse taga kolme nädala tagune kahevõistluse Otepää MK-etapp.