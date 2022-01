Suri kümnekordne NBA meister 

Celticsi pressiesindaja Jeff Twiss ütles, et Jones suri neljapäeva õhtul Floridas. „Sam Jones oli NBA ajaloo ühe edukaima ja domineerivama meeskonna üks andekam ja mitmekülgsem skoorija,“ seisis Celticsi avalduses. „Ta oli nii võimekas punktitooja ja ilusa viskega, et teenis lihtsa hüüdnime – viskaja. Jonesi perekond on meie mõtetes, kui meenutame heldimusega Ameerika spordi ühe suurima meistri elu ja karjääri.“