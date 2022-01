VIDEO | PÖÖRANE! Bullsi staar tõi teist mängu järjest meeskonnale võidu lõpusekundi kolmesega 

Seejuures pole DeRozan tuntud hea kaugviskajana. Kui tänavu on ta tabanud kolmeseid võrdlemisi hästi – 36,4%-lise täpsusega, siis karjääri keskmiseks näitajaks on kõigest 28,5%. 911 matšiga on ääremängija 1348 kolmesejoone tagant sooritatud viskest läbinud korvirõnga 384.

32aastasel DeRozanil on käsil vaata et elu parim hooaeg. Ta on visanud keskmiselt 26,8 punkti mängus ning lisanud 5,0 lauapalli ja 4,6 korvisöötu. Chicago on idakonverentsi liider 24 võidu ja kümne kaotusega. Täna koduväljakul Los Angeles Clippersile tulemusega 116 : 120 alla vandunud liiga suursoosik Brooklyn Nets langes teiseks (23 võitu, 11 kaotust).