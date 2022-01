Messi andis positiivse koroonaproovi 

Lisaks on Prantsuse klubis viirusega nakatunud äärekaitsja Juan Bernat, väravavaht Sergio Rico ja poolkaitsja Nathan Bitumazala. Kõik haigestunud mängijad viibivad hetkel eneseisolatsioonis.

PSG-l on homme kavas karikamäng Rennes'iga.

34aastasel Messil, kes lahkus mullu augustis Barcelonast, pole karjäär Prantsusmaal kõige paremini alanud. Kui meistrite liigas on argentiinlane löönud viie mänguga viis väravat, siis kõrgliigas ta 11 matši jooksul saanud jala valgeks vaid korra. PSG teeb siiski meeskondlikult hea hooaega. Prantsuse meistriliigas on neil 19 kohtumise järel 13 punkti suurune edu ja meistrite liigas edeneti Manchester City järel kaheksandikfinaali.