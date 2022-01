PAHANDUS! Treenerit kritiseerinud Lukaku jäeti Chelsea koosseisust välja 

Ründaja tõdes, et ta pole Londonis õnnelik ning tunneb puudust oma eelmisest koduklubist Milano Interist.

„Füüsiliselt on minuga kõik korras. Kuid ma pole rahul olukorraga, mis Chelseas valitseb. Tuchel on otsustanud teistsuguse süsteemi kasuks. Ma ei ole selle üle õnnelik kuid olen professionaal ja ei anna alla,“ sõnas Lukaku Itaalia meediale.

Intervjuule reageeris ka Tuchel, kes ütles pressikonverentsil, et ta tahab mängijaga suletud uste taga vestelda.

Lukaku on Chelsea ajaloo kalleim ost. Mullu suvel maksti tema eest Milano Interile 115 miljonit eurot. Algus uues klubis pole aga ootuspäraselt kulgenud. Belglane on 18 mänguga löönud võrdlemisi tagasihoidlikud seitse väravat ning lisaks on ta olnud hädas hüppeliigese vigastusega.