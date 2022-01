Kümmekond aastat Flora särki kandnud poolkaitsja lahkus klubist ja liitus Paidega 

Herol tegi oma esimesed sammud jalgpallis Raasiku Jokeris, aga liitus Floraga 2010. aastal. Poolkaitsja sõnas Paide pressiteate vahendusel, et tal on uue klubiga liitumise üle mõistagi hea meel. „Klubi on kindlalt Premium liiga tippseltskonnas kanda kinnitanud ja kerkinud üheks tiitlinõudlejaks. Klubil on suured ambitsioonid ja inspireeriv töökultuur. Kahtlemata väga hea väljakutse minu jaoks ja olen õnnelik, et klubi minusse usub. Annan endast kõik, et meeskonna eesmärke täita ning toetajate suule naeratuse tuua.“