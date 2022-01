USKUMATU! Vigastatud NBA superstaar on teeninud minutitki mängimata rohkem kui kogu eelneva karjääri jooksul  

Rahaga on sellel aga nii palju pistmist, et mainitud vigastusperioodil on ta teeninud rohkem kui oma esimese seitsme hooajaga, mil ta platsil toimetas. Vigastuse hetkeks oli ta NBAs teenitud 78,8 miljonit dollarit. 2019/20 hooaja eest teenis ta 32,7 miljonit, 2020/21 eest 35,4 miljonit ning tänavu on ta esimese 35 kohtumise eest saanud 16,2 miljonit ehk kokku on ta selle perioodiga teeninud 84,3 miljonit dollarit. Põhjus seisneb selles, et oma esimese hooaja eest teenis ta kollanoka lepingu tõttu „vaid“ 9,8 miljonit eurot.

Küll aga on Warriors veendunud, et Thompson on endiselt väga kvaliteetne korvpallur. Peatreener Steve Kerr kinnitas, et 31aastane mees pääseb naastes jalamaid algkoosseisu. „Ma ei hakka temaga jaurama ega pingilt sisse tooma,” teatas Kerr hiljuti CBS Sportsile. See tähendab, et ilmselt naaseb Thompson platsile siis, kui ta on valmis mängima suuri minuteid, sest väike roll ei rahulda ei teda ega ka treenerit.