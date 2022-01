Tuntud laskesuusataja pole oma vormiga sugugi rahul ja võtab võistlemisest pausi 

Tänavu on ta esikümnesse pääsenud vaid korra, kui hooaja alguses Östersundi sprindis nulli lasi ja see seitsmendat kohta tähendas. Viimasel MK-etapil Annecys jäi tema parimaks tulemuseks ühisstardi 24. tabelirida, millega ta ilmselgelt rahul ei ole.

Nüüd tunnistaski Hofer sotsiaalmeedias, et midagi on vaja ette võtta. Ta postitas foto, kus ta mahub vaid pooleldi pildile. „See võtab minu olukorra suurepäraselt kokku. Pooleldi olen kohal, pooleldi mitte. Mu keha ei tööta endiselt nagu ta peaks ja nii otsustasime järgmised sõidud vahele jätta,” kirjutas 32aastane itaallane lisaks.

Hofer on laskesuusamaailmas tuntud selle poolest, et suudab pärast lasketiiru ülimalt kiirelt relva selga visata ja tagasi suusarajale tormata. Nii Sotši kui Pyeongchangi olümpial aitas see tehnika ta medalile, kui Itaalia segateatesõidus pronksi võitis. Ka tänavu on neil sel distantsil lootused päris kõrgel.