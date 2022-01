Soome suusahüppelegend naaseb 44aastaselt võistlusteks torni 

„Kukkus kuidagi niiviisi välja, et panin end kirja. Enam pole tagasiteed,“ sõnas Ahonen Soome rahvusringhäälingule (YLE).

Ahonen loobus tippspordist 2018. aasta sügisel. Tema noorem vend Pasi Ahonen ütles Ilta-Sanomatile, et Janne on pärast seda teinud täpselt kuus suusahüpet. Enne nüüdset Lahtis lendamist oli poolteise aasta pikkune paus, kuid see ei seganud viiekordset nelja hüppemäe turnee tšempionit lendlemast 127 meetri kaugusele.